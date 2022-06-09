Ердоган не допустить Фінляндію і Швецію в НАТО, "поки в їхніх парламентах є терористи"

Ердоган не допустить Фінляндію і Швецію в НАТО, "поки в їхніх парламентах є терористи"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не дозволить вступити в НАТО країнам Північної Європи, "поки в їхніх парламентах є терористи".

Це, зокрема, стосується Фінляндії і Швеції, які висловили бажання приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

З відповідною заявою Ердоган виступив на спільній пресконференції з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, пише "Європейська правда".

"Як ви всі знаєте, на даний момент Швеція є країною, в якій розповсюджується терористична організація PKK/YPG/PYD. Навіть у їхніх парламентах є терористи", – сказав Ердоган.

Президент Туреччини переконаний, що цим країнам не можна дозволити вступити до НАТО, поки ватажки терористів беруть активну участь у політичному житті країн.

"Поки ці терористи залишаються у парламентах, і поки терористичні організації продовжують проводити демонстрації із зображеннями ватажків терористів на вулицях Стокгольма, і поки вони роблять це під захистом шведської поліції, і поки шведське державне телебачення продовжує транслювати інтерв’ю з лідерами терористів, ми не можемо сказати їм: "Вперед, будь ласка, приєднуйтесь до НАТО", – додав турецький президент.

За словами Ердогана, "подібними видами діяльності" нібито займається і Фінляндія.

Зазначимо, президент Туреччини продовжує наполягати на виконанні своїх вимог щодо Фінляндії та Швеції. За його словами, Анкара не змінить свою позицію про вступ цих країн до НАТО, якщо вони не виконають вимоги Туреччини щодо питання безпеки та боротьби з тероризмом.

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