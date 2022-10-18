Ердоган не може вплинути на Тегеран щодо постачання дронів Росії – аналітикиня пояснила чому

У Туреччини є своє, дуже чітке завдання – стати регіональним гравцем з глобальними амбіціями та проєктами.

Київ не може плинути на президента Туреччини Тайїпа Ердогана, аби він переконав владу Ірану не постачати Росії безпілотники.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла старша аналіткиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер.

"Чи може Україна повливати на Іран через Туреччину – це складно. Складно, тому, що у самої Туреччини непрості відносини з Іраном. Тому що весь цей формат Росія-Туреччина-Іран, він був сформований зовсім з іншими цілями та завданнями. І складно, тому що Туреччина постачає "Байрактари" Україні, тому, відповідно, закидати Ірану постачання безпілотників Росії – це нібито піднімає питання, що Туреччина відмовляється постачати Росії "Байрактари".І останній, але важливий момент – наразі нібито немає офіційних доказів того, що це саме іранські безпілотники. Іран на офіційному рівні заявляє, що вони не постачають Росії дрони-камікадзе. І для турецької дипломатії – це унікальна нагода сказати: "Вибачте, доведених фактів немає, тому поки що немає про що говорити", - зазначила вона.

Габер також наголосила, що не можна відкидати той факт, що Туреччина – це країна-член НАТО, тому про те, що Туреччина має ті самі цілі, як і Росія та Іран, мова не йде.

"У Туреччини є своє, дуже чітке завдання – стати регіональним гравцем з глобальними амбіціями та проєктами, і для цього їй потрібно бути присутній всюди", - резюмувала аналітикиня.

Застосування дронів Росією у війні проти України

Протягом останніх тижнів Росія активно застосовує іранські дрони-камікадзе у війні проти України. РФ атакує безпілотниками об'єкти критичної інфраструктури у великих містах Україні, та, зокрема, у Києві.

Президент Володимир Зеленський 18 жовтня заявив, що внаслідок цього від 10 жовтня окупантами зруйновано 30% українських електростанцій.

Також президент України 11 жовтня повідомив, що, за його даними, Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Російська Федерація, імовірно, уклала контракт з Іраном щодо закупівлі безпілотників Arash-2. Утім, на думку аналітиків, навряд російські військові будуть використовувати Arash-2 більш ефективно, ніж Shahed-136.

За словами очільника ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, Росія почала застосовувати у війні проти України іранські дрони-камікадзе через те, що кількість їхніх ракет впала до критичного рівня.

Влада Ірану заперечує факт постачання безпілотників Росії.

У Путіна також брешуть про купівлю дронів-камікадзе в Ірану.

Також з'явилася інформація, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

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