Ердоган під час розмови закликав Путіна негайно закінчити війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час розмови 25 березня закликав російського президента Володимира Путіна негайно припинити війну в Україні.

Про це повідомляє Yahoo на заяву Управління комунікацій Туреччини.

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Як йдеться у статті, Ердоган "підкреслив важливість, яку Туреччина надає негайному припиненню російсько-українських конфліктів шляхом переговорів" та закликав до "негайного припинення" війни.

Також він подякував президенту Путіну "за його позитивну позицію щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи".

Телефонна розмова Ердогана та Путіна 25 березня

Нагадаємо, у суботу, 25 березня, турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган телефоном поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорювали, зокрема ситуацію в Україні.

Також серед тем переговорів були "зернова угоду" та покращення турецько-російських відносин.

Напередодні розмови Ердоган повідомив про подовження угоди щодо експорту українського зерна Чорним морем. З словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, угоду щодо "зернової ініціативи" подовжено ще на 120 днів.

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