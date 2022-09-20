Ердоган: повернення Україні захоплених Росією територій полегшить переговорний процес

За словами Ердогана, Путін вже намагається якомога скоріше закінчити цю війну.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на інтерв'ю Ердогана американському каналу PBS.

"Це те, чого хочуть і очікують. Щодо цього Гутерріш (генсек ООН - ред.) зробив певні кроки. Є кроки, які ми зробили. Ці кроки і повернення територій справді полегшать нам роботу", - сказав Ердоган.

Він також наголосив, що від 2014 року на зустрічах із російським диктатором Володимиром Путіним закликає його повернути анексований Крим.

"Вони є і нашими співвітчизниками. Ми сказали їм (росіянам - ред.), що якщо ви підете на цей крок, то це заспокоїть і нас, заспокоїть Україну, заспокоїть і кримських татар. Але, на жаль, відтоді жодного кроку в цьому напрямку не було зроблено", - сказав президент Туреччини.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Україна та Росія змогли домовитися про обмін 200 військовополонених.

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