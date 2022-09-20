Ердоган: повернення Україні захоплених Росією територій полегшить переговорний процес

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що повернення Україні захоплених Росією територій полегшить переговорний процес про завершення війни.
За словами Ердогана, Путін вже намагається якомога скоріше закінчити цю війну.
Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на інтерв'ю Ердогана американському каналу PBS.
"Це те, чого хочуть і очікують. Щодо цього Гутерріш (генсек ООН - ред.) зробив певні кроки. Є кроки, які ми зробили. Ці кроки і повернення територій справді полегшать нам роботу", - сказав Ердоган.
Він також наголосив, що від 2014 року на зустрічах із російським диктатором Володимиром Путіним закликає його повернути анексований Крим.
"Вони є і нашими співвітчизниками. Ми сказали їм (росіянам - ред.), що якщо ви підете на цей крок, то це заспокоїть і нас, заспокоїть Україну, заспокоїть і кримських татар. Але, на жаль, відтоді жодного кроку в цьому напрямку не було зроблено", - сказав президент Туреччини.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Україна та Росія змогли домовитися про обмін 200 військовополонених.
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