Ердоган припустив вторгнення в Ізраїль: в МЗС країни пригрозили йому стратою

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням. На відреагував міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

"Ердоган йде стопами Саддама Хусейна і погрожує нападом на Ізраїль. Тільки нехай згадає, що там було і чим це закінчилося", — написав він.

Нагадаємо, Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що важливо бути сильними, щоб "Ізраїль не міг зробити те саме з Палестиною". Він нагадав про участь Туреччини у громадянській війні в Лівії та карабаській війні.

Також президент Туреччини висловився про війну в Україні. З його слів, на конфлікті заробили "західні військові барони".

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