Ердоган пропонує Зеленському допомогу у наближенні "миру" на основі припинення вогню та діалогу

Ердоган заявив, що його країна "готова дло посильного внеску у наближення миру" в Україні.

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган у річницю вторгнення Росії провів телефонну розмову із українським колегою Володимиром Зеленським, під час якої запропонував свою допомогу у наближенні "миру", але він повинен бути на основі припинення вогню та діалогу.

Про це повідомляє турецьке видання Anadolu.

"Ердоган висловив вдячність Зеленському за солідарність на тлі землетрусів із епіцентром у Кахраманмараші. Також президент Туреччини заявив про готовність своєї країни до посильного внеску у наближення миру та врегулювання ситуації на основі припинення вогню та діалогу", - сказано у повідомленні.

Також видання із посиланням на адміністрацію президента Туреччини пише, що Ердоган та Зеленський обмінялися думками щодо ситуації в Україні "на тлі перших роковин введення російської армії на українську територію, а також наслідків руйнівних землетрусів у Туреччині".

Ердоган готовий стати посередником між Україною і Росією

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Туреччина неодноразово заявляла, що готова виступити посередником для закінчення війни. 29 листопада президент країни Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до Туркменістану знову заявив про свою готовність бути посередником між РФ та Україною.

Тим часом турецький лідер не припиняє дипломатичні переговори із російським диктатором. Так, 16 січня, Ердоган порозмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним. Серед тем розмови – обмін полоненими між РФ та Україною, Сирія, зернова угода, газовий хаб.

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