Ердоган розкритикував ЄС за те, що Туреччина так довго чекає приєднання до нього

За словами Ердогана, він не буде "терпіти жодних нових вимог або умов" для вступу його країни до ЄС.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна надто довго чекає приєднання до ЄС.

Про це він сказав під час виступу у турецькому парламенті, повідомляє DW.

Президент Туреччини додав, що Туреччина "більше нічого не чекає від Європейського Союзу", який змусив його країну чекати "біля своїх дверей протягом 40 років".

"Ми виконали всі обіцянки, які ми дали ЄС, але вони не виконали майже жодної зі своїх", – зазначив він.

Він наголосив, що не буде "терпіти жодних нових вимог або умов" для вступу його країни до ЄС.

Тим часом до Туреччини прибув балкер Aroyat – друге судно, що прямувало тимчасовим коридором через Чорне море. На борту Aroyat – 17 600 тоннами українського зерна.

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