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Ердоган розповів, чи є ризик, що РФ та США застосують ядерну зброю

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Ердоган розповів, чи є ризик, що РФ та США застосують ядерну зброю

Фото: Associated Press

Президент Туреччини наголосив, що застосування ядерної зброї може призвести до нової світової війни, тому потрібно цього не допустити.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що ані Росія, ані США не планують застосовувати ядерну зброю.

Про це він сказав після зустрічі директора ЦРУ Вільяма Бернса з очільником Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним, інформує The Guardian.

"За інформацією, яку я отримав від свого начальника розвідки, жодна зі сторін (Росія та США - ред.) поки що не планують застосовувати ядерну зброю", - сказав президент Туреччини

Ердоган заявив, що хоче підтримувати тісний діалог між обома сторонами.

"Не дай, Боже, (застосування ядерної зброї. - Ред.) може призвести до нової світової війни. Давайте не дозволимо цьому статися", - підсумував він.

Нагадаємо, що 14 листопада у Туреччині директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з очільником розвідки Росії Сергієм Наришкіним. 

Після цього Бернс відвідав Київ. Його візит якраз співпав з масованою ракетною атакою РФ. Відомо, що директор ЦРУ зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та представниками українськими розвідки.

Після цього, коли ракета впала на територію Польщі, він виїхав до Варшави, де зустрівся з президентом Анджеєм Дудою.

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Дата публікації
Перегляди
1240
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