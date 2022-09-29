Ердоган у розмові з Путіним просив "дати ще один шанс" на переговори між РФ та Україною

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої знову заявив про готовність стати посередником у переговорах між РФ та Україною.

У четвер, 29 вересня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, Ердоган знову сказав Путіну, що готовий сприяти проведенню переговорів між Україною та Росією, бо їм потрібно дати "ще один шанс".

Про це йдеться у пресрелізі канцелярії турецького президента.

Також Ердоган відзначив успішний обмін полонених між РФ та Україною і функціонування "зернової угоди" і закликав продовжити цю угоду. Окрім цього, лідер Туреччини та Росії обговорили псевдореферендуми на окупованих територіях України. Ердоган заявив про необхідність кроків "для зниження напруженості" в російсько-української війни. Він очікує від Росії "кроки для сприяння цьому процесу, особливо у питанні приєднання деяких регіонів України".

Тим часом у Кремлі телефонну розмову Путіна та Ердогана називають "змістовною". Очільник Кремля пожалівся турецькому лідеру на аварію, що сталася на "Північних потоках". Путін назвав це "актом міжнародного тероризму".

"Президент Росії дав принципову оцінку безпрецедентної диверсії, по суті – акту міжнародного тероризму щодо магістральних газових трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Наголошено, що Росія виносить це питання на термінове обговорення у Раді Безпеки ООН", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі всі фактори вказують на те, що аварія на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталася через навмисну диверсію.

Перемовини між Україною та Росією: Ердоган назвав умову

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