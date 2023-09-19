Ердоган в ООН назвав Карабах азербайджанською територією і згадав про Україну: деталі

Президент Туреччини запевнив, що допоможе припинити війну в Україні "на основі незалежності та територіальної цілісності" нашої держави.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час промови в Генеральній асамблеї ООН підтримав операцію Азербайджану в Карабаху.

Про це передають Anadolu і CNN.

Він нагадав, що вважає невизнану республіку територією Азербайджану і підтримує дії Баку "для захисту своєї територіальної цілісності".

"Карабах – це азербайджанська територія. Спроби нав'язати будь-який інший його статус ніколи не будуть успішними", – певен Ердоган.

Він запропонував створити у регіоні територію, де всі, включаючи вірмен, зможуть співіснувати – у складі Азербайджану.

Президент Туреччини запевнив, що завжди підтримував переговорний процес між Єреваном та Баку, проте звинуватив Вірменію, що вона "не поспішає скористатися цим історичним шансом".

Ердоган – про Україну

У своєму виступі на Генасамблеї ООН президент Туреччини згадав і про Україну. Ердоган запевнив, що його країна посилить зусилля, аби допомогти припинити війну в Україні "на основі незалежності та територіальної цілісності" нашої держави.

Крім того він пообіцяв домовитися про зернову угоду.

Президент Туреччини також закликав до створення нової архітектури безпеки, оскільки Рада безпеки (ООН) більше не є гарантом світової безпеки, а стала "полем битви для політичних стратегій п'яти країн" (постійних членів Радбезу ООН).