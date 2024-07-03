Ердоган запропонував Путіну погодитися на "справедливий мир": реакція Кремля

У середу, 3 липня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі в столиці Казахстану Астані з російським президентом Володимиром Путіним знову запропонував посередництво своєї країни для досягнення "справедливого миру" у війні, яку розв’язала РФ в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі адміністрації президента Туреччини.

Зустріч Ердогана та Путіна відбулася в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), до якої входять Казахстан, Китай, Росія, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистаном, Індія, Іран та Пакистан.

Лідери Туреччини та РФ обговорювали двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також ситуацію в Україні, Ізраїлі та Сирії.

“Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для встановлення миру в регіоні та світі. Туреччина може закласти основу для консенсусу з метою припинення війни між Росією та Україною спочатку шляхом припинення вогню, а потім досягнення миру. Справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони, можливий”, - цитують у пресслужбі турецького президента заяву Ердогана на зустрічі з Путіним.

Згодом речник російського президента Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не вважають Ердогана можливим посередником на переговорах стосовно України.

Путін зустрінеться із Сі Цзіньпіном та Ердоганом у Казахстані

Нагадаємо, раніше турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив російському диктатору Володимиру Путіну під час телефонної розмови, що Туреччина готова відігравати будь-яку роль у якості посередника задля повернення України та Росії за стіл переговорів.

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