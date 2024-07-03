Ердоган запропонував Путіну погодитися на "справедливий мир": реакція Кремля

Лідери Туреччини та РФ обговорили ситуацію в Україні.
У середу, 3 липня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі в столиці Казахстану Астані з російським президентом Володимиром Путіним знову запропонував посередництво своєї країни для досягнення "справедливого миру" у війні, яку розв’язала РФ в Україні.
Про це повідомили у пресслужбі адміністрації президента Туреччини.
Зустріч Ердогана та Путіна відбулася в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), до якої входять Казахстан, Китай, Росія, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистаном, Індія, Іран та Пакистан.
Лідери Туреччини та РФ обговорювали двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також ситуацію в Україні, Ізраїлі та Сирії.
“Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для встановлення миру в регіоні та світі. Туреччина може закласти основу для консенсусу з метою припинення війни між Росією та Україною спочатку шляхом припинення вогню, а потім досягнення миру. Справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони, можливий”, - цитують у пресслужбі турецького президента заяву Ердогана на зустрічі з Путіним.
Згодом речник російського президента Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не вважають Ердогана можливим посередником на переговорах стосовно України.
Нагадаємо, раніше турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив російському диктатору Володимиру Путіну під час телефонної розмови, що Туреччина готова відігравати будь-яку роль у якості посередника задля повернення України та Росії за стіл переговорів.
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