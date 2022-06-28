Ердоган заявив про нове родовище нафти у Туреччині і оцінив вартість запасів

Ердоган заявив про нове родовище нафти у Туреччині і оцінив вартість запасів

У двох розвідувальних свердловинах у турецькій Адані виявлено високоякісну нафту.

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявив про заплановане збільшення видобутку нафти на новому родовищі в Адані на півдні Туреччини.

Про це повідомляє турецьке видання TRT Haber з посиланням на промову президента Туреччини, виголошену в понеділок, 27 червня.

Ердоган, зокрема, повідомив, що у двох свердловинах у турецькій Адані, де проводяться розвідувальні роботи, виявлено високоякісну нафту. За його словами, вартість запасів оцінюється приблизно в 1 млрд доларів.

Також читайте Нафта з невідомим пунктом призначення: світ вигадує способи обійти заборону на закупівлю енергоносіїв з РФ

Запаси нафти розвідані на незначній глибині - 425 та 358 метрів. До двох розвідувальних свердловин турецький уряд планує до кінця цього року додати ще 8 та розпочати активний видобуток на цьому родовищі.

Нагадаємо, раніше Туреччина почала укладати газопровід біля своїх берегів до родовища в акваторії Чорного моря. За словами турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, у першому кварталі 2023 року до газотранспортної системи звідси надходитиме 10 мільйонів кубометрів природного газу.

Читайте також: