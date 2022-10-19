Ердоган заявив, що домовився з Путіним про створення "газового хабу"

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про створення "газового хабу".

Про це Ердоган сказав, виступаючи в парламенті перед членами своєї Партії справедливості та розвитку, пише Reuters.

За його словами, країни Європи зможуть отримувати російський газ через цей "хаб".

"Європа зараз шукає, де взяти природний газ. На щастя, у Туреччини такої проблеми немає. Більше того - я сподіваюся, що Туреччина також стане "газовим хабом". На нашій останній зустрічі ми домовилися з паном Путіним щодо цього питання. За його власними словами, Європа може отримувати природний газ через Туреччину", - сказав він під час виступу, пише Hurriyet.

Що відомо про "газовий хаб"

Диктатор Путін виступив з ідеєю створення "газового хабу" в Туреччині на переговорах з Ердоганом в Астані 13 жовтня. Мовляв, Москва може зробити транзит газу через Чорне море основним маршрутом постачання палива.

Пізніше Ердоган доручив уряду опрацювати кроки щодо створення майданчика для продажу газу до Європи та інших країн на заміну пошкодженим "Північним потокам".

Старша аналіткиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер каже: Ердоган не припиняє співпрацювати з Путіним, бо переслідує інтереси своєї країни. За її словами, в нинішніх умовах Анкара може більш впевнено висувати свої умови Кремлю, зокрема щодо створення "газового хабу".

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