Ердоган заявив, що Туреччина шукає шляхи примирення та покритикував тих, хто "сприяє торговцям зброєю"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна шукає мирне врегулювання війни Росії проти України "на відміну від тих, хто сприяє торговцям зброєю".

Про це він сказав під час останнього виступу, пише агентство Anadolu.

Він також підкреслив, щоТуреччина продовжуватиме сприяти відправленню зерна до Африки через коридор у Чорному морі.

Він розповів, що домовився з Росією про безплатне постачання зерна, яке перероблятимуть у Туреччині й передаватимуть до країн, яким загрожує голод.

"Ми приймемо зерно безплатно... будемо перемелювати його на борошно на підприємствах Туреччини й відправляти в бідні країни Африки. Ми сповнені рішучості передавати цю продукцію в африканські країни через "зерновий коридор" і докладемо для цього всіх необхідних зусиль", – сказав він.

Ердоган також заявив, що веде постійні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом Володимиром Зеленським.

"Туреччина докладає зусиль для досягнення миру в усьому світі. Ми докладаємо зусиль, щоб їх примирити. Ми продовжуємо щиро йти цим шляхом в ім'я миру в усьому світі", — резюмував турецький лідер.

Нагадаємо, речник Ердогана звинуватив Росію у затягуванні війни. Ібрагім Калин, коментуючи переговори між Україною та РФ, вважає, що українці мають побачити конкретні кроки з боку росіян - це виведення військ та обмін полоненими – аби вони сіли за стіл переговорів.

На початку січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Президенти двох країн обговорили, зокрема, ситуацію на ЗАЕС, обмін полоненими за посередництва Туреччини і зернову угоду.

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