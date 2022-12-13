Ердоган заявив, що Туреччина відкрила нове велике нафтове родовище

Енергоресурс оцінюється у 12 млрд доларів.
Туреччина відкрила нове нафтове родовище у районі гори Габар, що на північному сході країни.
Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє видання Anadolu.
"Це одне з десяти найбільших родовищ, відкритих на суші у 2022 роц", - наголосив президент.
За словами турецького лідера, чистий обсяг виявлених запасів нафти становить 150 млн барелів. Вартість оцінюють у приблизно $12 млрд. Зазначається, що з чотирьох свердловин у цьому регіоні видобувається п'ять тисяч барелів нафти на день.
Ердоган каже, що обсяг щоденного видобутку турецької національної нафтовидобувної компанії Türkiye Petrolleri наразі збільшився до 65 тисяч барелів на добу, а ще п'ять років тому становив близько 40 тисяч барелів. Щобільше - влада Туреччини планує збільшити щоденний нафтовидобуток до 100 тис. барелів.
"У той час як багато нафтових і газових компаній "опустили руки» в період пандемії, Türkiye Petrolleri прискорила свою діяльність з розвідки та видобутку. Тільки 2021 року було відкрито ще 34 родовища, і ми додали до наших поточних запасів ще 71 мільйон барелів", додав президент Туреччини.
Нагадаємо, ЗМІ писали, що Ердоган має намір організувати експорт туркменського газу до Європи в обхід Росії. Анкара прагне стати ключовим маршрутом транзиту енергії завдяки своєму стратегічному розташуванню в Європі та Азії та контролю доступу до Чорного моря.
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