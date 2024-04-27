Ердоган заявив, що Туреччина зупиняє торговельні відносини з Ізраїлем

Туреччина вважає, що Ізраїль своїми діями у Секторі Гази проводить геноцид палестинців, тому припиняє торгівельні відносини.

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Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав на 5-й конференції Міжпарламентської єрусалимської платформи, яка відбулася у Стамбулі, повідомляє Укрінформ.

"Ми розірвали наші відносини з Ізраїлем, зокрема в торговельному вимірі. Як оголосив наш міністр закордонних справ, ми їх розриваємо", - сказав Ердоган.

Крім того, Ердоган заявив про продовження боротьби "з переконанням, що захист Єрусалиму означає захист людства, захист миру та захист поваги до різних вірувань".

Турецький президент заявив, що вважає дії Ізраїля геноцидом палестинців.

"Ніхто не може очікувати, що ми будемо мовчати про геноцид, поки наші палестинські брати чинили опір поодинці протягом 203 днів і поодинці захищали гідність усього людства", - зазначив президент Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів, який мав відбутись 9 травня.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль готовий переглянути плани наземної операції на півдні Гази.

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