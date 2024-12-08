Ердоган заявив, що він і Путін – найдосвідченіші політичні лідери світу

Також Ердоган оцінив політичну ситуацію в Німеччині, фактично образивши чинного канцлера Шольца.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він сам і російський диктатор Путін є "найдосвідченішими політичними лідерами світу".
Про це пише турецьке видання Hurriyet.
"Наразі серед світових лідерів нас двоє. Зараз тільки я і Путін. Я кажу це не тому, що я - це я, я кажу це як факт. 22 роки – це термін перебування на посаді цього бідолахи (Ердоган про себе – Ред.). У Путіна стільки ж", – сказав турецький лідер.
Також Ердоган оцінив політичну ситуацію в Німеччині.
"Меркель мала місце в політиці. Після Меркель політика в Німеччині закінчилася. Лідером, який мені подобається в Німеччині, є Шредер (Герхард Шредер, канцлер ФРН з 1998 до 2005 року – Ред.). Його любов до нас була зовсім іншою. Наприклад, під час Рамадану Шредер не пив пиво за столом, за яким я сидів. Він також час від часу приїздить до Туреччини. Я сподіваюся, що в Туреччині знайдуться такі політики, як Шредер", – додав турецький президент.
Раніше Реджеп Ердоган сказав, хто може завершити війну РФ проти України.
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