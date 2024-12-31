Ердоган заявив, що завершення війни в Україні буде пріоритетом Туреччини в новому році

Серед пріоритетних напрямків турецький лідер назвав припинення війни між Росією та Україною.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що закінчення війни в Україні є пріоритетом для його країни 2025 року.
Про це повідомляє агентство "Анадолу".
"Завершення справедливим миром війни між Росією та Україною, які є сусідами Туреччини Чорним морем, як і раніше, залишається в пріоритеті. Ми висловлюємо бажання, щоб 2025 року на нашій півночі розпочався новий період", – сказав президент Туреччини.
Крім того, Ердоган запевнив, що Туреччина надасть "усю підтримку, необхідну для постійного миру, стабільності та економічного процвітання в Сирії".
Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що він і Путін – найдосвідченіші політичні лідери світу.
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