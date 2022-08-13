Ердоган збирається домовитися з Байденом про постачання нових винищувачів F-16 — ЗМІ

Переговори про купівлю F-16 між Туреччиною та США тривають вже кілька місяців. Це питання може стати ключовим у ймовірних переговорах Байдена і Ердогана, які повинні відбутися в наступному місяці під час засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Sabah.

Видання зазначає, що Анкара не хоче затягувати вирішення цього питання і збирається прискорити узгодження поставок літаків. Туреччина також вимагає, щоб питання передачі винищувачів було винесено на розгляд Конгресу США.

Слід зазначити, що раніше Туреччина вклала 1,4 мільярда доларів в американську програму F-35, згідно з якою Анкара повинна була отримати винищувачі. Але через те, що турецька влада відмовилася позбутися російських систем протиракетної оборони С-400, Вашингтон виключив країну з програми.

Після такого рішення Туреччина вирішила запропонувати угоду, за якою вона буде купувати нові F-16 у США, одночасно модернізуючи свій парк з 80 старих F-16.

Нагадаємо, за інформацією Financial Times, західні країни, зокрема члени ЄС, розглядають можливість запровадження каральних заходів на торгівлю та фінанси з Туреччиною.

Приводом стала друга за місяць зустріч Ердогана з Путіним, та ще й в Сочі, куди турецький президент поїхав особисто. Вона змусила напружитися не лише Україну. Та й краще б Ердоган спершу відвідав Бучу та Ірпінь.

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