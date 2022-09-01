Ердоган має намір найближчим часом зібрати Зеленського та Путіна на зустріч у Туреччині

Ердоган вважає, що це необхідно для радикального вирішення кризи, адже війна Росії проти України має наслідки, які стосуються і самої Туреччини.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Habertürk.

"Усі були свідками того, що Туреччина докладала всіх зусиль, щоб не допустити війни, а потім завершити її миром. Враховуючи , що Росія й Україна виробляють більше третини світового виробництва зерна, відправлення українського зерна у світ через нашу країну є критично важливою подією для людства", - зазначив Ердоган.

За його словами, сьогодні влада Туреччини продовжує докладати зусиль щодо досягнення збалансованого, мирного, орієнтованого на рішення в розумінні нашої країни позитивного результату.

"У Сочі я мав можливість детально обговорити з Путіним відносини між двома країнами та українську війну. Ми їздили до України за участі генсека ООН для зустрічі із Зеленським. Наша мета – зібрати Путіна та Зеленського в Туреччині для радикального вирішення кризи", – наголосив Ердоган.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на засіданні "Кримської платформи" і заявив, що Туреччина підтримує повернення Україні анексованого Криму.

Росія мусить віддати вкрадений Крим Україні: промова Ердогана на Кримській платформі

Читайте також: