Ердоган зустрінеться з Путіним на тлі блокування Росією "зернового коридору": деталі

Ердоган і Путін поки не вирішили, де зустрічатимуться – у Туреччині, чи в Росії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін домовилися провести телефонну розмову, а потім – особисту зустріч.

Про це Путін розповів під час пресконференції за підсумками саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі, повідомляє турецьке видання Anadolu.

"Ми домовилися про те, що зустрінемося. Так, або він до нас (в Росію. – ред.) приїде, або я до нього з'їжджу, подивимося. Він мене запрошував ще ось до виборів (у Туреччині. – Ред.), але потім ми вирішили, що краще цього не робити, щоб ніхто не спекулював на цю тему. Ми вирішили зустріч перенести. Але ми так і не домовились де – або у нас, або у Туреччині. Подивимося", – сказав російський диктатор.

Путін додав, що вони з Ердоганом домовилися провести телефонну розмову у середу, 2 серпня, де мають узгодити деталі майбутної зустрічі.

"Ми хотіли переговорити телефоном, президент Ердоган пропонував розмову, але він запропонував не дуже зручний для мене час. Я запропонував сьогодні – йому незручно, запропонував завтра – йому теж незручно. Ну, домовилися на розмову, по-моєму, на середу. Переговоримо там і вирішимо", – додав Путін.

Крім того він проігнорував питання журналістки про те, чи вважає він виїзд із Туреччини до України командирів оборони "Азовсталі" порушенням домовленостей із Москвою.

"Домовленості були... інших коментарів не буде", – заявив диктатор.

Раніше The Wall Street Journal писало про те, що Путін ігнорує спроби Ердогана обговорити "зернову угоду".

Нагадаємо, 17 липня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із "зернової угоди".

На цю заяву відреагував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він пообіцяв обговорити це питання з Путіним.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський закликав Ердогана і ООН самостійно гарантувати безпеку суден власними силами.