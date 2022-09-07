Ердоган звинуватив Захід у "провокаційній політиці" щодо Росії та постачанні Україні "брухту замість зброї"

Президент Туреччини вважає, що ні Росія, ні Україна не є переможцями у цій війні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не вважає позицію Заходу "правильною" та заявляє, що "Росія - це не та країна, яку можна недооцінювати".

Таку точку зору він висловив під час пресконференції із сербським президентом Александаром Вучичем у Белграді, передає Anadolu.

"Захід дотримується політики, заснованої на провокаціях щодо Росії, але Москву не можна недооцінювати, - заявив президент Туреччини.

Він додав, що не вважає ставлення Заходу (до Росії) правильним.

Як пише видання, з початку війни в Україні в лютому цього року Туреччина підкреслила, що дотримується "збалансованої" політики, яка "принесла дивіденди, як-от історична угода в Стамбулі в липні цього року, яка розблокувала експорт зерна з України".

Ердоган зазначив, що, схоже, російсько-українська війна не закінчиться "найближчим часом".

"Я кажу тим, хто недооцінює Росію, ви робите це неправильно. Росія не та країна, яку можна недооцінювати",- зазначив він.

Інше видання надає вислів Ердогана щодо зброї, яку постачає Захід Україні.

Турецький президент також заявив, що Захід відправляє Україні "брухт", а не зброю, пише Hurriyet.

Він сказав, що ні Росія, ні Україна не є переможцями у цій війні, але є багато тих, хто програв.

"Росія відключила природний газ, ціни зросли у Європі. Усі міркують про це. Чому не думали про це раніше?", - сказав президент.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що енергетична криза в Європі — це наслідки санкцій ЄС щодо Путіна та Росії. Мовляв, "Європа пожинає те, що посіяла". За словами турецького лідера, на Європу чекає складна зима, натомість Туреччина в газовому питанні проблем не матиме.

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