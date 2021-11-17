Ердогану подарували карту "тюркського світу": до неї включили 20 регіонів Росії

На ній позначено російські території від Північного Кавказу до Якутії.

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган отримав у подарунок оригінальну карту, яку представив на саміті Ради співробітництва тюркомовних держав у Стамбулі лідер націоналістичної Партії національного руху Туреччини Девлет Бахчелі.

Про це повідомляє РІА “Новости”.

Карта “турецького світу” включає в себе частину території Росії. На ній зображено 20 регіонів РФ - від Дагестану і Оренбурзької області до Алтаю і Якутії.

Учасники саміту, на якому було представлено цю карту, ухвалили перейменувати Раду співробітництва тюркомовних держав на Організацію тюркських держав та ухвалили декларацію “Бачення тюркського світу до 2040 року”.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8.Zirvesi münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etmiş, esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı’na “Milli Şuur Nişanı”nı Türk milletinin layık gördüğünü samimiyetle paylaşmıştır. pic.twitter.com/yOqLSsB9Cs — MHP (@MHP_Bilgi) November 13, 2021

“Потрібно прагнути стати частиною цієї висхідної структури, яка базується на історичній спільності. Ця організація є платформою розвитку міждержавних зв'язків”, - привітав рішення саміту президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини відмовився від пропозиції російського президента Путіна ревакцинуватися російським “Спутником V”.

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