- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 405
- Час на прочитання
- 1 хв
Ердоган дізнається позицію Путіна щодо завершення війни в Україні
Турецький президент поділиться з європейськими й американськими лідерами результатами своєї розмови з російський диктатором.
У понеділок, 24 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб дізнатися його позицію щодо завершення війни в Україні.
Про це він повідомив на пресконференції під час саміту G20 у ПАР.
Турецький президент наголосив, що має намір звернутися до російського лідера з прямими запитаннями щодо його подальших кроків.
«Я хочу запитати завтра пана Путіна, що ми можемо зробити для відновлення „зернового коридору“, і що ми можемо зробити для завершення цього конфлікту», — сказав він.
Ердоган зазначив, що має намір поінформувати Путіна про «результати своїх переговорів з європейськими лідерами та президентом Трампом».
Також він зазначив, що поділиться з європейськими й американськими лідерами результатами своєї розмови з російський диктатором.
Президент Туреччини нагадав, що нещодавно говорив про досягнення миру із президентом України Володимиром Зеленським.
«Сподіваюся, що Туреччина зробить усе можливе на шляху до миру і ми вже оголосили мобілізацію всіх зусиль заради миру. Вірю, що ми цього досягнемо», — підсумував Ердоган.
Нагадаємо, 19 листопада під час робочого візиту до Туреччини президент Зеленський зустрівся з очільником держави Реджепом Таїпом Ердоганом.
Після зустрічі із Зеленський турецький лідер виступив з ініціативою відновити Стамбульський формат перемовин щодо України, причому у «більш широкому та змістовному форматі».