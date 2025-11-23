ТСН у соціальних мережах

Ердоган дізнається позицію Путіна щодо завершення війни в Україні

Турецький президент поділиться з європейськими й американськими лідерами результатами своєї розмови з російський диктатором.

Ердоган і Путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

У понеділок, 24 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб дізнатися його позицію щодо завершення війни в Україні.

Про це він повідомив на пресконференції під час саміту G20 у ПАР.

Турецький президент наголосив, що має намір звернутися до російського лідера з прямими запитаннями щодо його подальших кроків.

«Я хочу запитати завтра пана Путіна, що ми можемо зробити для відновлення „зернового коридору“, і що ми можемо зробити для завершення цього конфлікту», — сказав він.

Ердоган зазначив, що має намір поінформувати Путіна про «результати своїх переговорів з європейськими лідерами та президентом Трампом».

Також він зазначив, що поділиться з європейськими й американськими лідерами результатами своєї розмови з російський диктатором.

Президент Туреччини нагадав, що нещодавно говорив про досягнення миру із президентом України Володимиром Зеленським.

«Сподіваюся, що Туреччина зробить усе можливе на шляху до миру і ми вже оголосили мобілізацію всіх зусиль заради миру. Вірю, що ми цього досягнемо», — підсумував Ердоган.

Нагадаємо, 19 листопада під час робочого візиту до Туреччини президент Зеленський зустрівся з очільником держави Реджепом Таїпом Ердоганом.

Після зустрічі із Зеленський турецький лідер виступив з ініціативою відновити Стамбульський формат перемовин щодо України, причому у «більш широкому та змістовному форматі».

