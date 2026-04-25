Ердоган може втрутитися в "розбірки" з Ормузькою протокою

Ормузька протока / © Associated Press

Туреччина може долучитися до операцій з розмінування в Ормузькій протоці після укладення мирної угоди між Іраном та Сполученими Штатами.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, передає Reuters.

За його словами, після досягнення угоди очікується, що технічна група проведе роботи з розмінування в протоці, додавши, що Туреччина позитивно розглядає такі зусилля як гуманітарний обов’язок.

Фідан також заявив, що будь-які роботи з розмінування виконуватимуться технічною командою з різних країн, сформованою після можливої мирної угоди між Іраном і США.

За таких умов, як стверджує головний дипломат Ердогана, Туреччина «не матиме проблем» з участю в операціях з розмінування.

При цьому Фідан застеріг, що Туреччина перегляне свою позицію, якщо будь-яка майбутня технічна коаліція країн стане стороною у відновленому конфлікті.

Очільник турецького зовнішньополітичного відомства припустив, що питання, пов’язані з ядерною програмою Ірану, можуть бути вирішені на наступному раунді переговорів у Пакистані.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп посилив тиск на Тегеран, щоб змусити його піти на поступки. Американський лідер наказав військово-морським силам розстрілювати будь-які судна, що намагатимуться пройти Ормузьку протоку.

Також Дональд Трамп планує найближчими днями направити до Пакистану свого спеціального посланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Метою візиту є участь у переговорах з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Основним питанням порядку денного є потенційна угода щодо ядерних матеріалів Тегерана.