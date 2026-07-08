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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Ердоган підтримав бачення Трампа щодо України та зробив заяву про військову допомогу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує бачення Дональда Трампа щодо миру в Україні, пообіцяв військову допомогу та участь Анкари в ініціативі PURL.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Ердоган підтримав бачення Трампа щодо України та зробив заяву про військову допомогу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поділяє підхід президента США Дональда Трампа до досягнення миру в Україні та підтвердив готовність Анкари й надалі надавати військову підтримку Києву.

Про це турецький лідер сказав під час відкриття засідання Північноатлантичної ради в межах саміту лідерів НАТО в Анкарі, передає «УНІАН».

За його словами, Україна має отримати все необхідне для захисту.

«Коли йдеться про війну в Україні, президент Трамп має своє бачення миру, яке я поділяю», — заявив президент Ердоган.

Він зазначив, що «все, що потрібно Україні, має бути забезпечено з наших запасів».

«Ми пропонуємо нашу військову підтримку Україні, і крім того, в рамках можливостей PURL ми також робитимемо внесок, задовольняючи потреби України», — сказав президент Туреччини.

Водночас він наголосив, що поряд із підтримкою України необхідно працювати над дипломатичним врегулюванням війни.

«Продовжуючи підтримувати Україну, треба також заохочувати Росію до миру», — зазначив він.

Реджеп Таїп Ердоган також підкреслив важливість використання всіх наявних каналів комунікації для просування мирного процесу.

Програма PURL — що відомо про фінансування закупівель зброї для України

До ініціативи з закупівлі американського озброєння для України через механізми НАТО планує долучитися і Туреччина, як сказав Ердоган.

Днями йшлося, що Нідерланди виділили 1 млрд євро на фінансування програми PURL, яка дозволяє європейським союзникам спільно оплачувати закупівлі та постачання озброєння американського виробництва для потреб ЗСУ.

Тим часом стало відомо, що одна з країн-союзниць блокує 70 млрд євро для України від НАТО на 2027 рік. Йдеться про Італію, яка наразі не готова підтримати новий пакет військової допомоги Україні від НАТО.

Також у Болгарії зробили гучну заяву про військову допомогу Україні. Країна більше не має можливості надавати Україні військову допомогу зі складів власних Збройних сил.

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Дата публікації
Кількість переглядів
358
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