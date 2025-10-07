Ердоган подзвонив Путіну та заговорив про завершення війни в Україні

Ердоган та Путін / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 7 жовтня провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомив Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

«Президент Ердоган заявив, що дипломатичні ініціативи повинні набрати обертів, щоб забезпечити завершення українсько-російської війни справедливим та міцним миром, і що Туреччина продовжуватиме працювати над досягненням миру», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що президент Ердоган під час розмови також привітав Путіна з днем народження.

Крім українського питання, глави держав обговорили й інші регіональні та глобальні теми. Ердоган повідомив Путіну, що офіційна Анкара докладає всіх зусиль для досягнення перемир’я у Секторі Гази та забезпечення доставлення туди гуманітарної допомоги. Також лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Росією.

Нагадаємо, Трамп дорікнув турецькому лідерові Реджепу Ердогану за те, що Анкара купує російську нафту.

Президент США Дональд Трамп закликав Туреччину обмежити імпорт енергоносіїв з Росії. Продаж Вашингтоном винищувачів-невидимок союзнику з НАТО залежить від підтримки з боку Анкари американських цілей.

Також Трамп заявляв журналістам, що хотів би бачити, як Ердоган «садить» Росію та Україну за стіл переговорів, щоб припинити війну в Україні, знову ж таки натякнувши, що Росія є «паперовим тигром» через те, що їй не вдалося отримати значну територію протягом майже чотирьох років з моменту вторгнення.