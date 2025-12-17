ТСН у соціальних мережах

Світ
128
2 хв

Ердоган просить Путіна забрати назад свої ракети — Bloomberg

Відмова від російських ракет дозволить Туреччині покращити свої відносини зі США та іншими членами НАТО.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ердоган і Путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Туркменістані запропонував повернути Росії придбані 10 років тому ракетні системи протиповітряної оборони С-400.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Відмова від російських ракет, як зазначає видання, дозволить Туреччині покращити свої відносини зі США та іншими членами НАТО. Окрім того, Анкара зможе придбати американські винищувачі-невидимки F-35, яких вона давно прагнула.

Посол США у Туреччині Том Баррак заявив на початку цього місяця, що Туреччина близька до відмови від С-400, прогнозуючи, що це питання може бути вирішене протягом наступних чотирьох-шести місяців.

Туреччина очікує, що її роль посередника між Росією та Україною спонукатиме Москву бути сприйнятливою до цього прохання, сказали анонімні джерела Bloomberg.

США виключили Анкару з програми F-35 у 2019 році у відповідь на придбання С-400. НАТО стверджує, що Росія могла б отримати важливі розвідувальні дані, якби Туреччина використовувала С-400 разом із західними літаками. Наразі Анкара не експлуатує цю систему.

В адміністрації президента Туреччини та турецькому Міністерстві оборони відмовилися від коментарів з цього приводу.

Кремль заперечив, що така пропозиція була зроблена під час зустрічі двох лідерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на міжнародному форумі в Туркменістані президент Ердоган запропонував Володимирові Путіну зробити крок до миру, погодившись на перемир’я з відмовою від ударів по енергетичних об’єктах і портах.

Однак після цього Росія завдала ракетного удару по порту Чорноморськ в Одеській області, обстрілявши цивільне судно, власником якого є турецька компанія.

