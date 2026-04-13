Ердоган пригрозив військовою силою Ізраїлю: що відповіли в Єрусалимі

Реджеп Тайїп Ердоган / © Associated Press

Реклама

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність застосувати військову силу проти Ізраїлю, порівнюючи можливу операцію з інтервенціями в Нагірному Карабасі та Лівії.

Про це пише The Jerusalem Post.

Погрози втручанням та звинувачення

Виступаючи на конференції в Стамбулі, Реджеп Таїп Ердоган різко розкритикував дії Ізраїлю в Палестині та Лівані, назвавши їх «варварськими». Він заявив, що Анкара повинна бути достатньо сильною, щоб зупинити ізраїльську політику.

Реклама

«Так само, як ми увійшли до Карабаху, так само, як ми увійшли до Лівії, ми зробимо те саме з ними. Ніщо не заважає нам це зробити», — наголосив Ердоган.

Турецький лідер також звинуватив Ізраїль у створенні «кривавої мережі геноциду» та порушенні людських цінностей. Ердоган ще розкритикував новий закон Ізраїлю про смертну кару для терористів. Він вважає, що його збираються використовувати лише проти палестинців.

Різка відповідь Ізраїлю

В Єрусалимі заяви Ердогана назвали проявом «імперіалістичних амбіцій». Міністр культурної спадщини Аміхай Еліягу охарактеризував турецького президента як «мегаломанічного диктатора» та «жалюгідного тирана».

Еліягу відкинув звинувачення у геноциді, нагадавши Туреччині про її власну історію:

Реклама

«Туреччина, яка завоювала Північний Кіпр і контролює курдські території на сході, наважується читати нам лекції про мораль. Туреччина, яка побудувала свою економіку на геноциді вірмен, наважується звинувачувати нас у геноциді», — заявив міністр.

Він також анонсував намір внести на розгляд уряду пропозицію про повне припинення дипломатичних зв’язків з Анкарою.

Нагадаємо, Туреччина не схвалює як атаки проти Ірану, так і напади Тегерана на «братські країни» в регіоні.

Раніше ми писали, що США розпочали анонсовану президентом Дональдом Трампом блокаду Ормузької протоки. Джерела зазначають, що операція вже супроводжується різкою ескалацією заяв з боку Вашингтона.

Реклама

Президент США Трамп також заявив про перевірку суден і операцію проти мін після переговорів з Іраном.