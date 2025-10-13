- Дата публікації
Ердоган узявся рятувати Мелоні від шкідливої звички — якої саме
На саміті в Єгипті Ердоган пожартував, що змусить Джорджію Мелоні відмовитися від цигарок. Макрон не повірив у цю місію.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вирішив особисто долучитися до боротьби з тютюнопалінням — цього разу його метою стала прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.
Про це пише Politico.
У кулуарах мирного саміту в Єгипті, присвяченого врегулюванню конфлікту в секторі Газа, Ердоган звернувся до Мелоні з жартом, але й певною серйозністю:
“Ти чудово виглядаєш. Але мені доведеться змусити тебе кинути курити”, — сказав турецький лідер, як видно на відео, опублікованому італійською газетою Il Foglio.
Втім, президент Франції Еммануель Макрон, який стояв поруч, відразу втрутився в розмову:
“Це неможливо!” — пожартував він, викликавши сміх присутніх.
Мелоні теж не залишилася без відповіді:
“Знаю, знаю… але якщо кину, можу стати менш товариською. Не хочу нікого вбивати”, — відповіла прем’єрка.
Раніше Мелоні зізнавалася, що після 13 років без тютюну знову почала курити. У своїй книзі вона навіть зазначила, що цигарки іноді допомагали їй “знайти спільну мову” з іншими політиками — зокрема з президентом Тунісу Каїсом Саїдом.