Світ
238
1 хв

Ердоган узявся рятувати Мелоні від шкідливої звички — якої саме

На саміті в Єгипті Ердоган пожартував, що змусить Джорджію Мелоні відмовитися від цигарок. Макрон не повірив у цю місію.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Реджеп Тайїп Ердоган

Реджеп Тайїп Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вирішив особисто долучитися до боротьби з тютюнопалінням — цього разу його метою стала прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.

Про це пише Politico.

У кулуарах мирного саміту в Єгипті, присвяченого врегулюванню конфлікту в секторі Газа, Ердоган звернувся до Мелоні з жартом, але й певною серйозністю:

“Ти чудово виглядаєш. Але мені доведеться змусити тебе кинути курити”, — сказав турецький лідер, як видно на відео, опублікованому італійською газетою Il Foglio.

Втім, президент Франції Еммануель Макрон, який стояв поруч, відразу втрутився в розмову:

“Це неможливо!” — пожартував він, викликавши сміх присутніх.

Мелоні теж не залишилася без відповіді:

“Знаю, знаю… але якщо кину, можу стати менш товариською. Не хочу нікого вбивати”, — відповіла прем’єрка.

Раніше Мелоні зізнавалася, що після 13 років без тютюну знову почала курити. У своїй книзі вона навіть зазначила, що цигарки іноді допомагали їй “знайти спільну мову” з іншими політиками — зокрема з президентом Тунісу Каїсом Саїдом.

238
