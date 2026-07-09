Ердоган зробив гостям саміту НАТО вкрай незвичайний подарунок (фото)

Реджеп Тайіп Ердоган / © Associated Press

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Після завершення саміту НАТО в Анкарі президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вручив главам держав та урядів країн Альянсу незвичайні сувеніри — гравіровані револьвери Magnum із патронами. Такий подарунок здивував делегації та створив чимало проблем для служб безпеки.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Agence France-Presse.

Кір Стармер про подарунок Ердогана

Першим про подарунок публічно розповів прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Повертаючись із саміту, він повідомив, що отримав револьвер з ім’ям, вигравіруваним на корпусі.

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За даними видання, у червоній подарунковій коробці разом зі зброєю лежали шість бойових набоїв та документ, що звільняє подарунок від експортних обмежень.

Представники кількох країн НАТО назвали такий сувенір «досить несподіваним». За їхніми словами, через нього службам безпеки довелося терміново вирішувати питання транспортування та зберігання вогнепальної зброї.

Петер Мадяр підтвердив отримання подарунку

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також підтвердив отримання подарунка.

«Незвичайний подарунок від президента Ердогана на саміті НАТО — револьвер Magnum з патронами та моїм ім’ям», — написав він у соцмережі.

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також підтвердив отримання подарунку Фото: Péter Magyar

Деякі лідери одразу ж передали зброю поліції.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер дізнався про точний зміст подарунка лише після повернення до країни. Після цього він негайно передав револьвер поліції аеропорту для безпечного зберігання.

Його охоронці також взяли на себе оформлення зброї, подарованої президентові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Європейської ради Антоніу Кошті.

У прес-службі Єврокомісії повідомили, що Урсула фон дер Ляєн подякувала Ердогану за подарунок, проте револьвер буде виведено з експлуатації та передано до військового музею.

Частину подарунків залишили у Туреччині

За інформацією The Guardian, не всі учасники саміту змогли одразу забрати револьвери.

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Зокрема, зброя, призначена для британського прем’єра Кіра Стармера, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єр-міністра Нідерландів Роба Йеттена, поки що залишилася в Туреччині через складність процедур перевезення.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні забрав із собою лише револьвер, а боєприпаси залишив у Туреччині. Причин такого рішення канадська сторона не пояснила.

Тим часом у Швеції повідомили, що зброю прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона транспортуватимуть лише після виконання всіх вимог законодавства.

Польща згадала інцидент із гранатометом

Особливу увагу приділила подарунку польська делегація. Причиною став інцидент 2022 року, коли тодішній головний комендант поліції Польщі привіз із України подарований йому гранатомет, який згодом вибухнув у його службовому кабінеті.

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Помічник президента Польщі Кароля Навроцького запевнив журналістів, що цього разу ніхто точно не збирається стріляти із подарованої зброї.

Чому саме Ердоган вирішив вручити союзникам НАТО револьвери з бойовими патронами, турецька сторона поки не пояснила.

Нагадаємо, днями саміт НАТО, що відбувся в Анкарі, засвідчив, що Росія становить довгострокову загрозу для євроатлантичної безпеки і стабільності. Про це йдеться у підсумковій декларації зустрічі лідерів Альянсу.

Документ не містить згадки про перспективу членства України.

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