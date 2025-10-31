Ердоган зробив заяву про близьке завершення війни в Україні

Президент Туреччина Реджеп Таїп Ердоган / © Getty Images

Реклама

Президент Туреччина Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в російсько-українському конфлікті невдовзі «буде знайдено компроміс».

Про це він сказав у своєму виступі на TRT World Forum 2025, передає турецьке видання TRT Haber.

За словами турецького президента, його країна від початку повномасштабного вторгнення взяла на себе «відповідальність за справедливе та тривале мирне врегулювання російсько-української війни, яка триває вже четвертий рік».

Реклама

Ердоган зауважив, що на зустрічах з президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським він висловив свою «рішучість надати всю необхідну підтримку для досягнення припинення вогню та, згодом, тривалого миру».

«Я сподіваюся, що найближчим часом між сторонами буде знайдено компроміс, що прокладе шлях для двох сусідніх народів, щоб знову жити пліч-о-пліч у мирі», — наголосив він.

Ердоган додав, що Туреччина продовжуватиме всіляко сприяти досягненню цієї мети.

Заява турецького президента пролунала після того, як Росія заявила про готовність продовжувати переговори з Україною щодо припинення війни, за умови, що вони відбудуться у стамбульському форматі. Про це заявив російським пропагандистам заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін.

Реклама

Україна та Росія вже провели три раунди переговорів у Стамбулі у травні, червні та липні 2025 року.

Під час цих переговорів Україна продемонструвала готовність до негайного припинення вогню та чітко окреслила свої пріоритети: припинення бойових дій, затишшя вздовж усієї лінії фронту та припинення атак на цивільну інфраструктуру.

Однак Москва не погодилася на припинення вогню.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана одним із тих лідерів, які можуть допомогти у врегулюванні війни, розв’язаної Росією проти України.