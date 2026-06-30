Ердоган зробив заяву про відновлення переговорів між Україною та РФ

Ердоган і Мерц. Фото iletisim.gov.tr

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Туреччина працює над відновленням переговорного процесу та активізацією дипломатичних зусиль між Україною та Росією.

Про це глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Ердоган заявив, що Туреччина прагне міцного миру в «російсько-українському конфлікті» (саме так Анкара називає російську агресію проти України — Ред.) та працює над відновленням переговорів і відродженням дипломатичного процесу.

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Крім того, Ердоган заявив, що очікує на саміті лідерів НАТО, який відбудеться в Анкарі, «демонстрації твердої волі щодо зміцнення Європою власної оборони в рамках НАТО та збереження трансатлантичного зв’язку».

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про готовність Анкари знову надати майданчик для переговорів між Україною та Росією щодо завершення війни.

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