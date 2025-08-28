Ердоган назвав умову завершення війни в Україні: подробиці заяви

Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери торкнулися теми мирного процесу, двосторонніх відносин та регіональної безпеки.

Про це Ердоган написав у соціальній мережі Х.

Під час розмови турецький президент заявив, що Анкара готова й надалі сприяти закінченню війни.

«Ми уважно стежимо за міжнародними контактами. Туреччина продовжує свої зусилля щодо досягнення міцного миру. Ми готові зробити все можливе для сприяння переговорам на високому рівні, які прокладуть шлях до справедливого закінчення війни», — наголосив президент Туреччини.

Він підкреслив, що переговори між Україною та Росією треба посилити і продовжувати.

Підтримка України після війни

Ердоган також зазначив, що Туреччина не лише сприятиме процесу мирних переговорів, а й готова допомагати Україні після встановлення миру.

«Туреччина продовжить робити внесок у безпеку України й після завершення війни», — сказав він.

Окремо президент Туреччини привітав Україну з Днем Незалежності.

«Хочу ще раз привітати український народ із Днем Незалежності», — підсумував Ердоган.

Нагадаємо, Туреччина розглядає можливість відправлення своїх військових до України, якщо буде підписана мирна угода. Розміщення миротворчого контингенту має запобігти повторній агресії з боку Росії.

Туреччина також готова долучитися до розмінування Чорного моря та українських територій.