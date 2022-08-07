Ешелон БТРів на залізниці та військові РФ біля магазину: спостерігачі розповіли про військову активність у Білорусі

На території Білорусі продовжує спостерігатися активність пересування військової техніки армій РФ і РБ.
На аеродромах Білорусі було помічено Іл-76 ВПС РБ, на залізничній станції - колону білоруських БТР, на трасі - тентовий МАЗ ЗС РБ, а біля одного із магазинів бачили двох військових у російській військовій формі.
Про це свідчить моніторинг військової активності на території Білорусі від 00:00 до 23:59 6 серпня, інформує "Беларускі Гаюн".
Зокрема, о 07:30 на трасі Р31, Мозирь - перетин трас Р31 і Р37, рухався Урал ЗС РБ.
О 09:00 на аеродромі "Мачулищі" зафіксували зліт Іл-76 ВПС РБ, сів на посадку він о 12:30.
Також на залізничній станції "Смолевичі", Смолевичі (Мінська область) - Борисів (Мінська область), о 11:30 рухався ешелон ЗС РБ: понад 12 БТР. Цей же ешелон вже о 14:30 рухався залізницею у Борисові (Мінська область), вул. Праці - ВАТ "140 ремонтний завод".
"Стан техніки показує, що вона їхала на розконсервацію. Цей же ешелон був помічений 5 серпня у Старих Дорогах (Мінська область) (пункт №12)", - кажуть спостерігачі.
Крім того, вдень в Осиповичах (Могилівська область) рухалася техніка у гаражі 51 абр. ВС РБ на вул. Ювілейній. Вона була помічена 2 серпня в Осиповичах (пункт №10). Серед техніки мінімум: РСЗВ "Ураган" та ТЗМ до нього, РСЗВ "Смерч" та ТЗМ до нього, РСЗВ "Полонез" та пункт управління до нього.
У Мозирі біля магазину "Fix Price" о 14:00 було помічено двох військових у формі ЗС РФ.
Також білоруський тентовий МАЗ бачили в Іваново. Також стояв в Іваново УАЗ 469 ВС РБ. Крім того, щодня їздять одиничні машини у бік Мохро (Іванівський район) і назад.
О 21:15 на трасі М5, перетин трас М8 та М5 - Гомель, рухалися два трали на базі КамАЗ ЗС РФ.
Нагадаємо, у Білорусі окупанти розгортають додаткові сили ППО.
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