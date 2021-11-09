Чергова ескалація конфлікту в Ефіопії: антиурядові війська готують державний переворот

Дипломати та регіональні лідери зараз намагаються залучити ворогуючі сторони до переговорів.

У вівторок уряд Ефіопії проголосив надзвичайний стан терміном на шість місяців. Це сталось через кілька днів після того, як прем’єр-міністр країни Абій Ахмед і влада столиці закликали ефіопів взяти в руки зброю, аби захистити свої райони від опозиційних "Сил оборони Тиграю" (TDF — Tigray Defense Forces).

Про це пише CNBC.

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Через рік після початку військового протистояння між владою Ефіопії та антиурядовими силами повстанці планують черговий наступ на столицю країни "з метою повалення уряду". Внаслідок цього уряд Ефіопії на чолі з прем’єр-міністром країни Абієм Ахмедом Алі у п’ятницю закликав громадян мобілізуватися і взяти до рук зброю.

Після цього у вівторок, 9 листопада, влада оголосила надзвичайний стан терміном на півроку, внаслідок створення п’ятьма антиурядовими групами альянсу під назвою "Об’єднаний фронт ефіопських федералистів і конфедералістів з метою повалення уряду".

Крім того, з’явилися повідомлення про те, що урядові сили захопили у столиці жителів Тиграю, що викликало занепокоєння щодо етнічно мотивованого насильства.

Дипломати та регіональні лідери зараз намагаються залучити ворогуючі сторони до переговорів. Вони побоюються масштабного військовго колапсу другої за чисельністю населення країни Африки.

Associated Press

Попередні конфлікти

Рік тому, 4 листопада 2020 року, між федеральним урядом Ефіопії та місцевою владою в регіоні Тиграй почався збройний конфлікт, який був спричинений давніми розбіжностями між Абієм Ахмедом Алі та правлячою партією "Народний фронт визволення Тиграю". Прем’єр-міністр намагався зменшити вплив НФВТ ще від початку свого терміну. Натомість партія зухвало проігнорувала деякі федеральні акти та інструкції в регіоні.

В результаті проведеної військової операції ефіопська урядова армія змогла витіснити опозицію з головних міст і відновити контроль над більшою частиною Тиграю. Незважаючи на це "Народний фронт визволення Тиграю" продовжував чинити опір.

Тоді у червні 2021 антиурядові сили знову почали наступ. До кінця місяця ефіопські війська та їх союзники вдруге витіснили ворога з частин центрального та східного Тиграю. Цього разу урядові війська просунулись аж до столиці регіону Мекеле.

Відтоді в регіоні фактично тривала партизанська війна: повстанці збивали урядові літаки та здійснювали напади на військові колони.

Associated Press

Реакція світу

Минулої середи Офіс Уповноваженого ООН з прав людини та Ефіопська комісія з прав людини опублікували спільну доповідь, в якій задокументовано порушення прав людини всіма сторонами конфлікту проти цивільного населення Тиграю.

Спільне розслідування показало, що "є розумні підстави вважати, що всі сторони конфлікту в Тиграї різною мірою порушили міжнародні права людини, гуманітарне право та права біженців, а деякі з вчинених дій можуть бути розглянуті як військові злочини та злочини проти людства".

″Зацікавлені в ситуації держави повинні терміново створити та підтримати незалежний міжнародний механізм розслідування, який може забезпечити надійний контроль, зберегти докази для майбутніх судових розглядів і сприяти притягненню до відповідальності”, — наголосила представниця Human Rights Watch Летиція Бадер.

Посольство США в Аддіс-Абебі у свою чергу дозволило співробітникам посольства та членам їхніх сімей покинути країну після того, як Вашингтон заявив, що "серйозно стурбований" розширенням та ескалацією бойових дій у країні. США також закликали громадян США, що проживають в Ефіопії за можливості тікати з країни.

Нагадаємо, 7 листопада Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву, в якій рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Ефіопії на тлі загострення безпекової ситуації та запровадження надзвичайного стану у цій країні.

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