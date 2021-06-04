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Ескалація на киргизько-таджицькому кордоні і загроза Huawei для США. П'ять новин, які ви могли проспати

Ескалація на киргизько-таджицькому кордоні і загроза Huawei для США. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Адміністрація президента США Джо Байдена поділиться 80 мільйонами доз вакцин від COVID-19 з іншими країнами, зокрема з Україною. Читати далі –>
  • Прикордонна служба КР заявила, що Таджикистан нарощує війська на кордоні з Киргизстаном. Читати далі –>
  • Сім'я затриманого в Мінську журналіста Романа Протасевича впевнена, що син давав "інтерв'ю" білоруському телеканалу під фізичним і психологічним тиском. Читати далі –>
  • Американські громадяни від 2 серпня 2021 року не зможуть інвестувати в майже шість десятків китайських компаній, які "підривають безпеку чи демократичні цінності США" і їхніх союзників. Читати далі –>
  • В американському штаті Юта у четвер, 3 червня, двоє сестер чотирьох і дев'яти років потай викрали автомобіль батьків і вирушили до сусіднього штату, щоб "скупатися в океані". Читати далі –>