Ескалація Росії не узгоджується з її публічними закликами до мирних переговорів – МВФ

Повітряні атаки, особливо за допомогою дронів, посилилися у листопаді-грудні. Чорноморські судноплавні шляхи залишаються відкритими, попри нещодавні напади на вантажні судна. Усе це не узгоджується з публічними закликами Росії до мирних переговорів.

Про це йдеться у меморандумі МВФ з Україною.

Деталі

Як зазначається, з третьою річницею російського вторгнення гуманітарний вплив залишається приголомшливим. Наявні дані свідчать

6,75 мільйона біженців перебувають за межами України;

майже 4 мільйони осіб є внутрішньо переміщеними;

майже 12 000 мирних жителів вбито і майже 26 000 поранено;

третина населення стикається з проблемою продовольчої безпеки.

Органи влади оперативно працюють над вирішенням викликів, пов’язаних із поточним процесом руйнівні атаки на критичну інфраструктуру. Водночас енергетична ситуація продовжує залишатися дуже складною, зважаючи на те, що дефіцит електроенергії та відключення світла залежать від масштабу подальших атак Росії та температурними показниками у зимовий період.

Всупереч надзвичайно складним умовам, що пов’язані з війною, економіка показала чудові результати: стійкість зросла на 4,2 відсотка в річному обчисленні за перші 10 місяців 2024 року, і, як очікується, залишиться на рівні близько 4% до кінця року. У МВФ наголошують, що економіка може відновитися швидше, особливо за умови покращення безпекової ситуації у коротші терміни. При цьому військові ризики залишаються вкрай високими.

"Ескалація Росії в листопаді-грудні не узгоджується з публічними закликами до мирних переговорів і створює більше страждань для людей, більше збитків і втрат для бізнесу та додатковий бюджет тиск витрат і підвищує потреби у фінансуванні", - підсумували у відомстві.

У МВФ вважають, що негативний сценарій передбачає більш тривалу та інтенсивну війну, відповідно й більш тривалий та інтенсивний шок для економіки. Тоді як за базовим сценарієм очікується, що війна закінчиться в четвертому кварталі 2025 року.

Зеленський та очільниця МВФ / Фото: president.gov.ua

Раніше Міжнародний валютний фонд оновив меморандум про економічну та фінансову політику в межах пʼятого перегляду кредитної програми. Наступний рік буде складнішим, ніж теперішній, з точки зору отримання фінансування.

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