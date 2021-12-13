Ескалація з боку Росії: прем'єр Британії Джонсон провів телефонну розмову з Путіним

Путін звинуватив Україну у використанні на Сході важкого озброєння та ударних безпілотників.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, Джонсон висловив стурбованість присутністю російських військ поблизу кордонів з Україною.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Під час розмови британський прем'єр попередив Путіна, що будь-які дії, які призводять до дестабілізації в Україні, будуть "стратегічною помилкою" Росії. "Прем'єр-міністр підкреслив відданість Великобританії територіальній цілісності та суверенітету України і попередив, що будь-які дії будуть стратегічною помилкою, яка матиме значні наслідки", - сказав речник Бориса Джонсона.

Борис Джонсон у бесіді із Путіним наголосив, як пише видання, на важливості продовжувати роботу дипломатичними каналами для деескалації з боку РФ та пошуку довготривалих рішень.

Своєю чергою в пресслужбі президента Росії заявили, що очільник РФ Путін докладно виклав Джонсону принципові оцінки поточної ситуації довкола України. Він заявив прем'єру Британії про необхідність негайно розпочати переговори з метою вироблення чітких домовленостей, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на Схід. Окрім того, Путін звинуватив Київ у зриві Мінських угод.

"Вказано також, що українська влада цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення, використовують у зоні конфлікту заборонені мінським "Комплексом заходів" важкі озброєння та ударні безпілотники. Звернено увагу і на політику дискримінації російськомовного населення, що проводиться Україною", - йдеться у заяві Кремля.

Нагадаємо, Росія погрожує війною, якщо США та НАТО не пристануть на їхні вимоги.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії наголошував, що НАТО зіткнеться з "тяжкими наслідками" в разі розширення на схід. Також у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

Втім, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкритикував цю вимогу, наголосивши, що "відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна - ніхто інший".

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