Ескалація між США і Китаєм загрожує перерости в повноцінний конфлікт – WP

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. / © Associated Press

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Дві найбільші економіки світу — Сполучені Штати та Китай — опинилися на межі серйозної торговельної конфронтації, яка може мати глобальні наслідки. Адміністрація президента Дональда Трампа та уряд Сі Цзіньпіна продовжують ескалацію, не демонструючи готовності до компромісу, що вже викликає тривогу на світових фінансових ринках.

Про це пише The Washington Post.

Минулого тижня США підвищили мита на китайський імпорт до 145%, назвавши цю акцію частиною “боротьби з економічною несправедливістю”. У відповідь Китай ввів дзеркальні тарифи на всю американську продукцію, довівши ставку до 125%. У Пекіні ці заходи США назвали “безглуздими” й закликали Європу приєднатися до протидії “односторонньому тиску” Вашингтона.

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Хоча напруження зростає саме через мита, експерти вказують на глибший ризик: повна відсутність діалогу між сторонами, який фактично зник ще у січні. Аналітики попереджають, що нинішня ситуація виходить за межі торгової війни — йдеться вже про економічне розмежування або “декуплінг”, що може переформатувати глобальні ланцюги постачання та підірвати фінансову стабільність у світі.

“Більшість сконцентровані на тарифах, але насправді ми вже перейшли до фази від’єднання”, — зазначив Джуд Бланшетт з Rand Corporation. За його словами, у Пекіні ще сподівалися стабілізувати відносини через переговори, однак після останніх кроків США це вже не розглядається як можливість.

Адміністрація Трампа тим часом заявляє, що зняття частини мит — наприклад, з побутової електроніки, включно з iPhone — є стратегічним ходом, який має поставити Китай у слабшу позицію. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США розраховують на хвилю нових економічних домовленостей із союзниками, щоб створити спільний фронт проти Пекіна.

“Китай може підняти свої тарифи — то й що? У війні переможців немає, але пропорційність ударів буде набагато болючішою для них”, — сказав він в ефірі Fox Business.

У той же час у Пекіні не приховують, що готуються до довготривалого протистояння. Китайські урядовці підтвердили, що ще до інавгурації Трампа була розроблена стратегія дій у відповідь на можливі санкції з боку США. Серед можливих кроків — цільові мита на американські галузі промисловості та обмеження щодо діяльності американських компаній у КНР.

Раніше економічні зв’язки між США і Китаєм слугували своєрідною “подушкою безпеки” у періоди політичної напруги. Нинішній розрив цих зв’язків, за словами експертів, може зруйнувати цю рівновагу та створити реальні передумови до відкритого конфлікту.

Нагадаємо, раніше у Білому домі підтвердили, що відповідно до указу президента США Дональда Трампа тарифна ставка мита на китайський імпорт фактично становитиме 145%. Це пов’язано з тим, що до оголошеної підвищеної ставки 125% додається 20% тариф на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.