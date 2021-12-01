Есмінець ВМС США, який завдавав ракетні удари по Іраку та Сирії, відновив патрулювання у Чорному морі

Есмінець ВМС США, який завдавав ракетні удари по Іраку та Сирії, відновив патрулювання у Чорному морі

Високоточні крилаті ракети Tomahawk на його борту є зброєю великої дальності.

Есмінець Військово-морських сил США Arleigh Burke, який оснащений американськими високоточними крилатими ракетами Tomahawk, покинув болгарський порт Варна і продовжує патрулювання в Чорному морі.

Про це повідомили на офіційному сайті ВМС США.

"Відвідування порту підтвердило прихильність ВМС США до альянсу НАТО і таких життєво важливих союзників, як Болгарія, і продемонструвало здатність Arleigh Burke виконувати завдання в зоні відповідальності Шостого флоту США для підтримки регіональної стабільності", - сказано в повідомленні.

Arleigh Burke — один із чотирьох есмінців ВМС США, які базуються на військово-морській базі Рота (Іспанія).

Судно оснащене бойовою системою Aegis, яка дозволяє одночасно запускати, відстежувати ракети й ухилятися від них. Високоточні крилаті ракети Tomahawk на його борту є зброєю великої дальності, що долає шлях до цілі на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості.

Есмінець Arleigh Burke брав участь у бойових операціях, зокрема у 2003 році завдав удари ракетами Tomahawk по цілях в Іраку, у 2014 – у Сирії по бойовиках міжнародної терористичної організації Ісламська держава.

Нагадаємо, раніше Путін побачив “українську загрозу” для безпеки Росії і висловив занепокоєння з приводу військових навчань НАТО поблизу своїх кордонів.

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