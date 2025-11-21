Американський есмінець USS Stockdale / © Associated Press

Російський танкер, що входить до «тіньового флоту», змінив маршрут і відплив від берегів Венесуели після зустрічі з американським есмінцем.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними відстеження суден, російський нафтовий танкер Seahorse розвернувся на шляху до Венесуели після того, як на його маршруті опинився військовий корабель США. Російське судно змінило курс у напрямку Куби.

Після цього танкер ще двічі намагався наблизитися до Венесуели, але обидва рази повертався назад, і досі залишається на холостому ходу в Карибському басейні.

Танкер Seahorse перебуває під санкціями Великобританії та Євросоюзу, він постачає нафту до Венесуели.

Невідомо, чи якось контактував американський есмінець USS Stockdale з російським танкером. Представник Південного командування США відмовився коментувати пересування судна.

Відомо, що USS Stockdale прибув до Карибського басейну наприкінці вересня разом із десятком інших кораблів для протидії наркотрафіку в регіоні за розпорядженням президента Дональда Трампа.

Як повідомлялося раніше, 11 листопада ВМС США оголосили, що найбільший авіаносець країни — USS Gerald R. Ford - прибув у зону відповідальності Південного командування ЗС США, що включає більшу частину Латинської Америки.

Військова активність Сполучених Штатів у регіоні почала посилюватися ще у серпні. Вашингтон пояснює це необхідністю протидії наркотрафіку. Американські військові за останні тижні завдали кількох ударів по деяких пов’язаних із наркокартелями суднах у Карибському морі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості застосування американських військових у Венесуелі.