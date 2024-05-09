Естонці нагадали росіянам, ким є Путін: красномовний плакат з'явився на кордоні між країнами

Естонія нагадала, що Путін є воєнним злочинцем. Плакат-нагадування для росіян з'явився просто на кордоні між країнами.

На стіні Нарвського замку, що розташований на естонсько-російському кордоні, у четвер, 9 травня, повісили плакат із написом "Putin war criminal" ("Путін – воєнний злочинець").

Про це повідомляє ERR.

Кордон між естонським містом Нарвою та російським Івангородом проходить по річці Нарві. Плакат розміщений на стіні замку, яка виходить на Івангородську фортецю, розташовану вже на території Російської Федерації.

Isn’t this lovely



Narva castle wall that directly faces russia across Narva river



Decorated with flags and a big “putin war criminal” banner pic.twitter.com/3563riSmXB — Jaanus K (@jaanus) May 9, 2024

Перед тим на стіні Нарвського замку, що спрямована у бік сусідньої Росії, були вивішені прапори Європейського союзу, Естонії та України. Крім цього, вивішений великий плакат зі словами – "Європа починається з нас".

Ініціатором інсталяції є Міністерство культури Естонії. За його оцінкою, плакати мають нагадати східним сусідам про ту "знищувальну роботу", яку російський режим проводить на території України.

Своєю чергою, росіяни на своїй стороні річки Нарва напередодні 9 травня встановили сцену з екраном, де вранці 9 травня транслювали парад з Красної площі за участі російського диктатора Путіна.

Нагадаємо, попередній раз плакат "Путін – воєнний злочинець" був вивішений на стіні замку в Нарві 9 травня 2023 року. Тоді він, викликавши неоднозначну реакцію у місті, провисів там близько тижня. Цього року плакат провисить один день.

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