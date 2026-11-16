Естонія готує цифровий двійник держави у разі нападу РФ – Politico

Естонія переносить держпослуги у хмару на випадок окупації Росією / © Getty Images

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Естонія розробляє систему, яка дозволить уряду продовжувати керувати державою з-за кордону навіть у разі російського вторгнення та окупації території країни. Для цього влада створює резервну цифрову інфраструктуру та переносить частину державних сервісів на захищені хмарні платформи.

Про це пише Politico.

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На тлі зростання безпекових загроз з боку Росії Естонія посилює захист своїх державних інформаційних систем. Основна мета — забезпечити безперервність роботи уряду та надання державних послуг навіть у разі знищення центрів обробки даних або втрати контролю над територією країни.

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За словами Тину Грюнберга, який брав участь у розробці нової стратегії та раніше обіймав посаду заступника генерального секретаря з питань цифрової інфраструктури й кібербезпеки Міністерства юстиції та цифрових справ, Естонія готує цифрову інфраструктуру до найскладніших воєнних сценаріїв.

Зокрема, влада вже створила резервне сховище державної інформації у так званому цифровому посольстві в Люксембурзі. Там зберігаються копії ключових державних даних, реєстрів населення, земельних реєстрів і законодавства країни.

Водночас естонська влада працює над створенням захищених застосунків, які зможуть функціонувати незалежно від фізичної інфраструктури всередині держави. Для цього планують використовувати хмарні сервіси Microsoft Azure та Amazon Web Services, а також власну державну платформу.

Відповідну інфраструктуру розгортають у цифровому посольстві в Люксембурзі та інших локаціях на території Європи.

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«Такий підхід має дозволити державним органам продовжувати роботу навіть за умов масштабного руйнування інфраструктури або втрати доступу до основних центрів обробки даних», — зазначають журналісти.

Радник із питань ІТ-архітектури та інфраструктури Міністерства юстиції та цифрових справ Аллан Аллмер пояснив, що країна прагне не лише захистити інформацію, а й забезпечити можливість повноцінного відновлення цифрового управління після надзвичайних подій.

«Навіть у найсерйозніших сценаріях нам потрібно зберегти надійну основу, на якій можна буде відновити цифрову державу Естонії», — сказав він.

Ймовірний напад РФ на Естонію — що відомо

Естонія адаптує свою оборонну стратегію з урахуванням досвіду повномасштабної війни в Україні та перекидає військові сили й сили оборони до східного кордону. У Таллінні наголошують: країна має бути в повній бойовій готовності зустрічати російську бронетехніку в разі ескалації.

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На жовтня парламент Естонії — Рійгікогу — ухвалив спеціальну заяву щодо війни Росії проти України та майбутньої безпеки Європи. У документі депутати прямо пов’язали перспективу тривалого миру на континенті з результатом російсько-української війни.

«Перемога України та стратегічна поразка Росії є необхідними передумовами для забезпечення тривалого і справедливого миру та безпеки в Європі», — йдеться у позиції парламенту.

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