Естонія і Велика Британія планують "ядерну" відповідь для Росії: що саме

Міністр оборони країни Ханно Певкур / © Associated Press

Естонія готова в перспективі розмістити на своїй території британські винищувачі F-35A, що мають можливість нести ядерне озброєння.

Про це повідомив міністр оборони країни Ханно Певкур, передає The Telegraph.

Відповідаючи на запитання журналістів, голова Міноборони Естонії дав зрозуміти, що двері для союзників у питаннях оборони залишаються відчиненими. «Я завжди відкритий. Двері завжди відчинені для союзників», — заявив Певкур.

Сер Кір Стармер раніше цього року оголосив, що Велика Британія придбає 12 літаків шостого покоління, постачання яких розпочнеться до кінця десятиліття.

США не лише виробляють F-35A, а й контролюють постачання ядерної бомби B61, яку він здатний нести. Це означає, що Вашингтону доведеться дати згоду на будь-який ядерний удар.

Втім, Росія, найімовірніше, з люттю відреагує на будь-які плани розміщення ядерної зброї так близько до її кордонів.

Британські винищувачі F-35 уже тривалий час базуються на авіабазі «Емарі» в Естонії в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, яка охоплює також Латвію і Литву. Жодна з трьох балтійських держав не має власних винищувачів.

Королівські ВПС також відправили винищувачі Typhoon до Польщі в рамках місії Eastern Sentry, про яку НАТО оголосило раніше цього місяця після того, як Росія запустила щонайменше 20 безпілотників через польський кордон.

Перед нещодавніми російськими вторгненнями пан Певкур заявив місцевій пресі, що «ми готові прийняти наших союзників», навіть якщо їхні винищувачі «також мають потенціал подвійного ядерного озброєння».

Велика Британія може вирішити не відправляти винищувачі F-35A до Естонії після їх надходження на озброєння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Естонія не могла збити російські винищувачі, як це зробила Туреччина 2015 року, бо у неї немає власних літаків.