Естонія посилює оборону: в армії повідомили про плани побудувати нову військову базу

Армія Естонії збудує нову військову базу в Нарві / © Associated Press

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Начальник генштабу армії Естонії генерал-майор Вахур Карус повідомив, що країна має намір посилити оборону та створить нову військову базу на кордоні з Росією. Військова база буде розташована в прикордонному місті Нарва на березі однойменної річки, якою проходить російсько-естонський кордон, а її гарнізон становитимуть 200–250 естонських військових та підрозділи союзників.

Про це пише Deutsche Welle.

За словами Каруса, так влада хоче подати місцевим жителям «чіткий сигнал про присутність естонської держави».

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«Жителі Нарви зможуть звикнути до того, що військові — це частина їхнього повсякденного міського життя, і в певному сенсі цей крок стане демонстрацією того, що Нарва є невід’ємною частиною Естонії», — наголосив начальник генштабу Естонії.

Він уточнив, що гарнізон військової бази в Нарві нестиме службу на ротаційній основі. Відправлятимуть на кордон не лише кадрових військових, а й призовників та резервістів.

Нагадаємо, у відповідь на погрози інфраструктурі парламент Естонії готує безпрецедентне рішення. Естонія дозволить своїй армії знищувати підозрілі кораблі.