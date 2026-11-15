Естонія повністю перекриває кордон із Росією: що спровокувало такий крок

Кордон Естонії з Росією / © Associated Press

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Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Рішення ухвалили через докази причетності російської військової розвідки до підготовки диверсії проти естонського підприємства оборонної промисловості.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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За його словами, Естонія має чіткі докази того, що російське ГРУ віддало наказ здійснити диверсію проти оборонного підприємства країни. У відповідь Таллінн вирішив повністю закрити пункти пропуску на кордоні з РФ.

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«Росія має усвідомити, що ворожі дії проти Естонії матимуть наслідки. Спроби залякати, дестабілізувати ситуацію або підірвати нашу безпеку не залишаться без відповіді», — наголосив Цахкна.

Очільник естонського МЗС пояснив, що закриття кордону має обмежити можливості Росії для проведення ворожої діяльності на території Естонії. Крім того, такий крок допоможе посилити боротьбу з обходом санкцій.

Цахкна також повідомив, що вже поінформував про рішення своїх колег із Фінляндії, Латвії та Литви.

Нагадаємо, раніше Естонія оголосила про посилення оборони на кордоні з Росією та перекидання військових сил на схід країни. Як заявив в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung Мартін Херем, країна враховує досвід війни в Україні та готується до можливого російського вторгнення.

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За його словами, Естонія закуповує артилерію, ракети, боєприпаси й безпілотники, однак поки не досягла повної готовності до потенційного конфлікту. Херем застеріг, що в разі заморожування війни в Україні або укладення перемир'я Росія зможе перекинути тисячі досвідчених військових та значні запаси озброєння до кордонів НАТО.

Крім того, на початку жовтня парламент Естонії — Рійгікогу — ухвалив спеціальну заяву щодо війни Росії проти України та майбутньої безпеки Європи. У документі депутати прямо пов’язали перспективу тривалого миру на континенті з результатом російсько-української війни.

«Перемога України та стратегічна поразка Росії є необхідними передумовами для забезпечення тривалого і справедливого миру та безпеки в Європі», — йдеться у позиції парламенту.

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