Естонія пригрозила застрелити "зелених чоловічків" Путіна

Кордон Естонії та Росії / © Associated Press

Естонія жорстко реагуватиме на будь-які спроби незаконного перетину кордону російськими військовими. По «зелених чоловічках» Путіна відкриватимуть вогонь на ураження.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє польське видання Onet.

Цахкна нагадав, що в жовтні поблизу кордону з РФ помітили так званих «зелених чоловічків» — російських військових без офіційних розпізнавальних знаків.

За словами міністра, це не був серйозний інцидент, але прикордонний перехід тоді було закрито як запобіжний захід.

«Ми спостерігаємо за ними постійно, маємо, зокрема, багато різних повідомлень із Нарви — прикордонного міста. Скажу прямо: якщо колись „зелені чоловічки“ перетнуть наш кордон, ми їх застрелимо», — попередив він.

Маргус Цахкна наголосив на абсолютній серйозності цього попередження і навіть закликав Кремль перевірити його дієвість.

«Наслідки будуть саме такими, тут немає жодної дискусії. Якщо Росія не впевнена, чи ми дійсно відреагуємо, вона може нас випробувати», — додав він.

Як повідомлялося, 17 грудня російські прикордонники на судні з повітряною подушкою незаконно висадилися на території Естонії. Експерти вважають це частиною підготовки Москви до майбутнього конфлікту з НАТО.

Нагадаємо, у вересні та жовтні 2025 року серія порушень російськими військовими літаками повітряного простору НАТО — вторгнення на кордони Естонії, короткочасне проникнення до Румунії та порушення польського повітряного простору — спричинила занепокоєння у європейських столицях.