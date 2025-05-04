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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Естонія припиняє виплати пенсій мешканцям країни з громадянством РФ

Естонія не отримала коштів із Росії для пенсій своїм мешканцям з громадянством РФ.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор Естонії

Прапор Естонії. / © Associated Press

Естонська влада повідомила, що пенсії з Росії для громадян, які проживають на території Естонії, не надходять, оскільки Пенсійний фонд РФ не перерахував кошти за поточний рік. Виплати припинені вже кілька місяців, і держава не має змоги компенсувати їх власним коштом.

Про це повідомляє Err.ee.

За даними естонського Департаменту соціального страхування, приблизно 4000 осіб в Естонії отримують пенсії з Росії, з яких понад 200 людей залежать винятково від цих виплат. Інші поєднують їх із естонською пенсією.

Голова соціальної комісії Рійґікого Сігне Ріісало зазначила, що середня пенсія з Росії становить близько 200 євро, хоча є випадки з виплатами від 15 до 2800 євро.

“Це серйозна проблема на особистому рівні, адже люди літнього віку залишаються без звичного джерела доходу”, — заявила Ріісало.

Представниця Агентства соціального страхування Ксенія Репсон-Дефорж підкреслила, що Естонія не має юридичного механізму виплачувати чужі пенсії:

“Ні, не можемо, бо ці пенсії були зароблені в іншій країні”.

Договір передбачає, що РФ має перераховувати кошти щоквартально, не пізніше 25-го числа другого місяця кожного кварталу, але останнім часом цього не відбувається.

Раніше повідомлялось, що Українці із п’яти прифронтових областей можуть отримати грошову допомогу від Естонії протягом трьох місяців.

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