Естонія заборонила в’їзд понад 200 російським військовим, які брали участь у війні проти України

Понад 260 росіян не зможуть потрапити до Естонії через війну проти України.

Російські військові

Естонія ввела заборону на в’їзд російським військовим, які брали участь в агресивній війні проти України. Це лише початок заходів проти бойовиків країни-агресора.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Маргус Цахкна в соцмережі Х.

За словами Маргуса Цахкни, Естонія вперше заборонила в’їзд 261 російському військовому, причетному до війни проти України. «Це лише початок. Сотні тисяч військових держави-агресора брали участь у цій жорстокій війні, скоювали злочини та поширювали насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні», — зазначив він.

Міністр додав, що влада Естонії продовжуватиме працювати над тим, щоб закрити кордони для колишніх бойовиків, та закликав інші країни наслідувати цей приклад.

Естонський політик наголосив, що подібні заходи є частиною зусиль європейських країн із забезпечення безпеки та запобігання проникненню осіб, які брали участь у воєнних злочинах, на територію ЄС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Естонія жорстко реагуватиме на будь-які спроби незаконного перетину кордону російськими військовими. По «зелених чоловічках» Путіна відкриватимуть вогонь на ураження.

