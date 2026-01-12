- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 441
- Час на прочитання
- 1 хв
Естонія заборонила в’їзд понад 200 російським військовим, які брали участь у війні проти України
Понад 260 росіян не зможуть потрапити до Естонії через війну проти України.
Естонія ввела заборону на в’їзд російським військовим, які брали участь в агресивній війні проти України. Це лише початок заходів проти бойовиків країни-агресора.
Про це повідомив міністр оборони Естонії Маргус Цахкна в соцмережі Х.
За словами Маргуса Цахкни, Естонія вперше заборонила в’їзд 261 російському військовому, причетному до війни проти України. «Це лише початок. Сотні тисяч військових держави-агресора брали участь у цій жорстокій війні, скоювали злочини та поширювали насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні», — зазначив він.
Міністр додав, що влада Естонії продовжуватиме працювати над тим, щоб закрити кордони для колишніх бойовиків, та закликав інші країни наслідувати цей приклад.
Естонський політик наголосив, що подібні заходи є частиною зусиль європейських країн із забезпечення безпеки та запобігання проникненню осіб, які брали участь у воєнних злочинах, на територію ЄС.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Естонія жорстко реагуватиме на будь-які спроби незаконного перетину кордону російськими військовими. По «зелених чоловічках» Путіна відкриватимуть вогонь на ураження.